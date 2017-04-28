男乘客尿急「違規」上廁所 遭達美航空趕下飛機北京新浪網 (2017-04-28 09:26)
中新網4月28日電 據外媒報導，美聯航暴力逐客事件發生不久，達美航空(Delta Airline)又因為將一名男乘客趕下飛機上新聞。由於客機延誤起飛半小時，一名男乘客不顧空乘人員阻止，忍不住要去機艙內的洗手間，結果機組人員以他違反規定為理解，把他逐出機艙。
資料圖：美國肯尼迪國際機場內的達美航空飛機。圖片來源：CFP視覺中國
日前，在一架由亞特蘭大飛往密爾瓦基的班機上，當時班機在預定起飛時間還在跑道上停留，一名非裔乘客哈密爾頓向空服員表示想要去上廁所，遭到空服員制止。但他眼見飛機還沒有起飛，於是快速跑去廁所。後來卻發現機長廣播要求他強制下機。
其他目擊者表示，男乘客上廁所過程只是一分鐘左右，當他返回座位，兩名機組人員先後通電，然後向男乘客交涉，要求他離開。但男乘客一直不願離開座位，要求合理解釋，而機組人員則說，要他先離開才作討論，男乘客極為不滿：「還是不太明白.....我買了這張機票，我當時非常急要去小便，我第一次曾嘗試先忍著，但直至我忍不了。現在就要把我踢走？我沒有做任何惡意行為！」
職員解釋不是趕他走，「我們要讓你先離開，再進一步討論這事」，還說只要他聽從建議才可以幫助他，讓他重新訂位。最後他還是離開了機艙，並對機上乘客表示抱歉。
達美航空事後稱，機組人員訓練時非常注重飛行安全及保安，而所有乘客必須在航班中聽從機組人員的指示，尤其是起飛及降落之時。
不過，這一事件引起兩極反應，有人指責男乘客不提早去廁所，但也有人指航空公司做法不人道。還有人嘲笑航空公司可能認為「尿液會引發恐怖襲擊」，但也有人反問為何男乘客不在上機前去廁所。
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