中新網4月28日電 中國載人航天工程辦公室主任王兆耀今日指出，截至目前，空間站建造和運營的關鍵技術均已突破，相關配套建設的系統都已經建成了，可以說具備了整個執行建造空間站任務的能力。

資料圖：中國自主研製的首艘貨運飛船「天舟一號」於4月20日晚間19時41分在海南文昌航天發射場成功發射升空。趙彥勛 攝

資料圖：中國自主研製的首艘貨運飛船「天舟一號」於4月20日晚間19時41分在海南文昌航天發射場成功發射升空。趙彥勛 攝

28日，國務院新聞辦舉行新聞發佈會。有記者問：從去年6月到現在，中國載人航天工程的空間實驗室飛行任務已經全部的圓滿成功了，請問這一階段取得了哪些重要成果？對工程的後續發展會有什麼樣的作用？

王兆耀回應，從去年6月份到昨天為止，空間實驗室階段規劃四次飛行任務已經全部結束了，圓滿實現了我們剛開始確定的「成功首飛、穩定運行、健康駐留、安全返回、順利補加、成果豐碩」的任務總目標。回顧總結這幾次任務，我們感覺到還是有許多十分重要的成果，也有值得我們後面借鑒的成功的經驗。

他指出，第一個重要成果，我們建成了空間站的貨物運輸系統。貨物運輸系統，是我們建造空間站必須解決的問題，如果不把貨物運輸系統解決了，將來建成空間站，航天員就沒吃沒喝了，這很重要，現在已經基本具有將來建造空間站使用的條件了。

第二個重要成果，我們實現了航天員中期駐留的目標。神舟十一號飛船，航天員景海鵬和陳冬在太空中飛行了33天，這33天是我們國家載人航天飛行時間最長的一次。通過這次飛行我們對航天員在軌生活、工作、健康狀態以及整個系統的維護支持保障等一系列技術都得到了驗證，應該說也是為我們後續進行更長時間的飛行奠定了很好的基礎。

第三個重要成果，我們考核了空間站建造中許多關鍵的技術，剛才也提到一些。比如空間實驗室四次任務，交會對接就是在將來空間站軌道高度上進行的，以前都是在飛船運行軌道高度，比這個低大概幾十公里，現在是393，接近400公里軌道進行交會對接、貨物補給、推進劑補加和在軌維修，這些關鍵技術都是我們建造空間站必須掌握的關鍵技術。

第四個重要成果，我們開展了大量的空間科學實驗和技術試驗，初步統計了一下這幾次任務，安排了60餘項空間科學實驗、科學研究和一些技術試驗，並且這些項目取得了一批豐碩的成果，有些成果都是極具顯示度或者國際前沿的，剛才趙總介紹的一些項目和我們過去天宮二號安排的項目都可以說技術指標和先進性走在國際前沿的。對我們國家來說，載人航天進入了一個應用的新的階段，為空間站將來有人參與的實驗奠定了很好的基礎。

第五個重要成果，我們通過這四次任務，提升了整個工程全線執行高密度發射任務的能力，過去是一年一次，最多一年兩次載人航天任務，現在不到一年時間執行了四次，這樣的高密度、高強度的任務實施，對我們組織指揮、各種保障都提出了嚴峻挑戰。通過這次任務我們實行的總指揮部「一次成立、連續運行」，使我們整個任務組織指揮做到集中統一、高效順暢，增強了我們執行任務的能力。將來到空間站長期運行以後，一年基本上都要至少執行三次或者四次，甚至更多的任務，這個階段飛行任務檢驗，我們組織指揮與運行機制、保障力量都得到了檢驗和提高。

王兆耀表示，應該說，截至目前，空間站建造和運營的關鍵技術均已突破，相關配套建設的系統都已經建成了，可以說具備了整個執行建造空間站任務的能力。現在我們等什麼？就是等空間站幾個艙段主體，核心艙、實驗艙，等著他們研發出來以後，我們就可以開始執行空間站在軌組裝建造，也可以說現在是萬事俱備，只欠東風了。從這個意義上講，空間實驗室任務階段圓滿收官，標誌著我們國家載人航天已經全面邁進了空間站時代。