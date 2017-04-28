中新網4月28日電 據外媒報導，美國已故總統肯尼迪年輕時任職記者所寫的日記，日前在波士頓拍出，起拍價格為20萬美元，最終成交價格高達71.875萬美元。

當地時間2013年11月20日，美國阿靈頓，美國總統奧巴馬攜夫人米歇爾與前總統柯林頓和夫人希拉蕊緬懷美國前總統肯尼迪，並獻上花圈。據悉，周五將是肯尼迪遇刺身亡50周年。

當地時間2013年11月20日，美國阿靈頓，美國總統奧巴馬攜夫人米歇爾與前總統柯林頓和夫人希拉蕊緬懷美國前總統肯尼迪，並獻上花圈。據悉，周五將是肯尼迪遇刺身亡50周年。

報導稱，這次拍賣的肯尼迪日記一共有61頁，是當時年僅28歲的肯尼迪於1945年前往歐洲採訪時做撰寫。肯尼迪在參觀了希特勒的奧地利故居后寫道：「你可以很容易理解為什麼希特勒能夠在一個充滿仇恨的國度迅速崛起，並成為我們時代最重要的人物之一」。

肯尼迪寫道：「希特勒對他的國家有無限的野心，這也讓他成為對世界的威脅。但是他的生活方式和他的死亡依然是一個謎。他身上充滿傳奇特質。」

肯尼迪在造訪了位於柏林的希特勒自殺的暗堡之後，他寫道：「這間據稱是希特勒自殺的房間里充滿了焦土和火燒過的痕迹。但是沒有足夠的證據證明，那具在這裏被發現的遺體就是希特勒的遺體。」

不過，拍賣這本日記的拍賣行發言人言辭激烈地駁斥了肯尼迪崇拜希特勒或者納粹黨的說法。RR拍賣行的副執行主席博比？利文斯頓說：「他沒有讚美，我覺得不能脫離上下文看。我認為肯尼迪是位歷史學家，他寫的是他對希特勒歷史地位的看法。」

此外，肯尼迪還精確預計了1945年英國大選中，丘吉爾領導的保守黨將要敗選的結果。在研究了英國政治后，肯尼迪寫道：「資本主義正在衰落，儘管很多英國人認為英國還不錯。社會主義效率低下，我一直這麼認為。但是社會主義國家人民能吃飽肚子，這也是社會主義最終會取得勝利的重要保障。」

肯尼迪於1961年1月至1963年11月擔任美國總統，他在美國大眾文化中的地位很高，一直被大多數美國人視為歷史上最偉大的總統之一。