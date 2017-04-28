三星S8今取貨 男神王子邱勝翊也來入手中央社 (2017-04-28 11:45)
（中央社記者潘智義台北28日電）三星電子最新旗艦Galaxy S8及S8+在台灣開放預購，創下1.5小時內創下2萬台秒殺的紀錄，今天開放預購者優先取貨，連偶像男神王子邱勝翊也前來搶先取貨。
三星電子表示，今天開放預購消費者優先取貨，除可獲指定原廠配件新台幣4000元購物金，指定店家更祭出限量排隊禮Harman/Kardon Onyx Mini 無線藍牙喇叭一台（市價4800元），吸引大批星粉湧入信義區。
三星電子強調，三星品牌概念展館VISION LAB更有民眾徹夜排隊，就是要在最快的時間內拿到Galaxy S8、S8+，就連偶像男神王子邱勝翊也難逃吸引力，前來搶先取貨朝聖。
VISION LAB也因應手機的無邊框設計，展開為期一季的破框生活展，詮釋勇於挑戰自我的「破框」精神。1060428
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Reebok 休閒鞋 Furylite Slip-On 男鞋
- City Diamond 【跳躍音符系列】『經典小吉他』10分鑽石項鍊
- DAVOSA Argonautic GUN–T25紅色氚氣燈管-300M 潛水專用錶-
- 【HomeBeauty】頂級柔暖法蘭絨沙發罩-2人座-青草綠
- ASUS 華碩 RT-AC88U AC3100同步雙頻無線路由器
- 【灑水達人】微電腦噴霧機20顆噴頭最多可至20噴頭(B168)
- 【ED Hardy】美式復古水鑽虎王托特包
- LANVIN Sugar 小羊皮菱格車縫設計鍊帶斜背包(紅色)
- MIDO Ocean Star 200m潛水機械腕錶-藍x銀/41mm
- 【紐西蘭K9 Natural】生食餐-冷凍羊肉(1kg-三包組)
NASA「置裝」太拖拉 太空漫步要沒衣服穿了？【北京新浪網】
讓 iPhone 秒變初代 Mac，這個情懷你打幾分？【北京新浪網】
國產遊戲《影子里的我》正式上架Steam 將於5月發售【北京新浪網】
一個對人類傷害 最嚴重的研究【北京新浪網】