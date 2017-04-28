（中央社記者潘智義台北28日電）三星電子最新旗艦Galaxy S8及S8+在台灣開放預購，創下1.5小時內創下2萬台秒殺的紀錄，今天開放預購者優先取貨，連偶像男神王子邱勝翊也前來搶先取貨。



三星電子表示，今天開放預購消費者優先取貨，除可獲指定原廠配件新台幣4000元購物金，指定店家更祭出限量排隊禮Harman/Kardon Onyx Mini 無線藍牙喇叭一台（市價4800元），吸引大批星粉湧入信義區。



三星電子強調，三星品牌概念展館VISION LAB更有民眾徹夜排隊，就是要在最快的時間內拿到Galaxy S8、S8+，就連偶像男神王子邱勝翊也難逃吸引力，前來搶先取貨朝聖。



VISION LAB也因應手機的無邊框設計，展開為期一季的破框生活展，詮釋勇於挑戰自我的「破框」精神。1060428