（中央社記者黃自強新加坡28日專電）2017年新加坡田徑公開賽，中華台北選手表現亮眼，累計共獲3金2銀1銅的好成績。



中華隊昨天在第一天賽事中，包括男子林祐霆在鉛球擲遠項目中以17.16公尺成績、男子溫連忠在800公尺項目以1分55秒33成績，雙雙獲得金牌。



男子鍾政宏標槍項目以66.80公尺、女子王羽呈800公尺項目以2分18秒72成績，均獲銀牌。



另外，男子周庭印在今天的3000公尺障礙賽以9分11秒36摘金，男子賴孟昕的1500公尺徑賽以4分04秒66奪銅。



中華台北這次參加新加坡田徑公開賽項目，包括鉛球擲遠（男）、標槍（女）、鉛球（女）、標槍（男）、800公尺徑賽（女）、800公尺（男）、3000公尺障礙賽（男）、1500公尺（男）。



2017年新加坡田徑公開賽為期兩天，中華民國僑務委員陳正吉、新加坡台北工商協會副會長黃秀琴均在場為這群中華台北選手們加油打氣。1060428