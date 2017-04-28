臉書Messenger Lite上線了 低階手機受惠中央社 (2017-04-28 11:36)
（中央社記者吳家豪台北28日電）Facebook（臉書）今天於台灣等150個國家開放Messenger Lite輕量版本，容量低於10MB，讓即使不是擁有最新款式手機或行動裝置的用戶也能透過Messenger Lite分享生活每一刻。
Facebook表示，Messenger Lite專為網路頻寬不佳或使用舊款手機的用戶而生，讓這些用戶也能輕鬆與全世界任何人分享訊息、圖片及網站連結。
為了帶給Messenger Lite用戶更完整的溝通體驗，Messenger Lite最新版本更加入貼圖、表情符號功能、綠色圓點標示上線中的聯絡人，以及查看或刪除聊天群組中的成員。
Facebook指出，Messenger Lite為獨立於FacebookMessenger的輕量版本（目前僅開放Android版本），容量低於10MB，除了方便用戶迅速安裝及使用外，同時具備Messenger基本通訊功能，能夠發送訊息、相片、貼圖及連結，特別適合網速較慢的環境及舊款式的Android手機使用。
此外，Messenger Lite應用程式的圖示延續Messenger的風格，唯一差別是顏色對調，Messenger的圖示為藍色對話框配上白色閃電；而Messenger Lite則是白色對話框配上藍色閃電。
Facebook強調，每月有超過12億用戶透過各式行動裝置、在不同網速及穩定度的環境下，使用Messenger與親朋好友溝通聯繫。隨著Messenger Lite的開放，更多用戶將能不再受限於網路狀況及Android裝置的容量限制，在任何科技環境下都能體驗完善的Messenger服務。1060428
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