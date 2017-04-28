（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）打完激烈拚搏的籃球賽體力耗盡卻輸球不是最衰的，而是輸球又疲憊回到休息室才發現沒有熱騰騰的洗澡水，而這就是芝加哥公牛隊昨天的遭遇。



美國職籃NBA季後賽首輪，東區波士頓塞爾蒂克對決公牛第5戰開打前，雙方戰成2平，最後綠衫軍靠著主場優勢和技高一籌108比97勝，也將比數扳成3比2聽牌。



而根據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，賽後公牛諸將回到休息室，沮喪輸球和輸掉聽牌的良機，但更沮喪發現客隊休息室淋浴間，居然沒有熱水。



報導說，這是公牛老將韋德（Dwyane Wade）告訴隊友們的消息，於是公牛隊員們牛脾氣發作，抱怨塞爾蒂克主場TD花園場館（TD Bank Garden）的工作人員搞小動作。



但塞爾蒂克籃球事務總經理安吉（Danny Ainge）則不相信韋德所言，對於塞爾蒂克不給客隊洗熱水澡搞小動作的傳言，則說不確定是否果真如此，更完全不曉得怎麼回事。



不過兩隊第6戰將是綠衫軍來到芝加哥闖公牛陣，屆時球迷關心兩隊的廝殺之餘，也可以留意塞爾蒂克的客隊淋浴間水溫幾度。1060428