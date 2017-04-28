（中央社記者李晉緯台北28日綜合報導）台灣高球選手潘政琮和搭檔在紐奧良公開賽首輪交出3鳥、4柏忌的73桿成績，並列52名。



美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）總獎金710萬美元（約新台幣2億1408萬元）的紐奧良公開賽（Zurich Classic of New Orleans），當地時間27日起在美國的路易斯安納進行4回合賽事。



紐奧良公開賽為80組共160人參加的團體賽，第1回合、第3回合採4人2球制，第2回合、第4回合採4人4球制，前兩回合結束後，取排名前35名的組合晉級。



潘政琮這次和美國選手布萊爾（Zac Blair）搭檔，首輪他們抓下3隻小鳥，但吞下4個柏忌，交出高於標準桿1桿的73桿成績，並列52名。



美國高球選手史坦利（Kyle Stanley）與澳洲選手拉斐爾斯（Ryan Ruffels）的組合，首輪抓下8隻小鳥，吞下2個柏忌，美國選手史畢斯（Jordan Spieth）和巴默（Ryan Palmer）的組合，首輪抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，兩組選手同以低於標準桿6桿的66桿成績並列領先。1060428