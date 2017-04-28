費城人隊Jeremy Hellickson（海利克森）投出王牌投手的架勢，今天對馬林魚之戰先發6局只失1分，帶領費城人3比2擊敗馬林魚，衝出6連勝的佳績，而且Hellickson自己也開季4連勝。

2011年Hellickson效力光芒隊時，拿下當年美國聯盟新人王，去年他轉投效費城人隊，投出12勝10敗、防禦率3.71的佳績。本季開季以來，Hellickson投的相當順，目前戰績4勝0敗，防禦率也僅是1.80。

Hellickson此戰先發6局被擊出7支安打，僅在6局上被馬林魚隊Giancarlo Stanton、J.T. Realmuto連續安打失掉1分，用相當優異的內容拿下開季4連勝的佳績。

馬林魚隊Edinson Volquez先發5.2局被擊出6支安打失3分，2分責失，吞敗投（0勝3敗），仍是一勝難求。

鈴木一朗9局上場代打，擊出左外野飛球遭接殺，本季打擊率1成67。