在最多曾落後25分的劣勢之下，公鹿27日面對暴龍硬是在決勝第四節上演絕地反攻戲碼，可惜終究功虧一簣，暴龍在當家得分手DeMar DeRozan的帶領之下，以92：89拿下勝利、4：2晉級。

公鹿此役上半場認不得自家籃框，僅能靠「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo獨自苦撐，半場打完便以38：51落後，下半場易籃再戰後暴龍再一輪猛攻，DeMarre Carroll三分命中後更是將領先擴大至25分之多。

在滿場球迷的加油之下，公鹿並未就此束手就擒、外線火力終於甦醒，Antetokounmpo、Matthew Dellavedova、Khris Middleton連續三分進帳拉近比分。決勝第四節公鹿更是靠著Antetokounmpo積極搶攻，加上老將Jason Terry的三分命中、打出一波14：0的攻勢逆轉超前。

一腳踏進晉級大關的暴龍不願就此放手，Cory Joseph底線三分命中再度要回領先，接著DeRozan切入霸氣雙手爆扣得手將領先擴大為5分差距，即便公鹿再靠著Terry的三分球一度燃起希望，但DeRozan罰球命中，加上Antetokounmpo在落後3分的情況下竟然選擇切入取分，DeRozan再把握罰球機會，公鹿嘗試最後一擊還發生傳球失誤，DeRozan將球高高拋往空中、率暴龍晉級。

總計DeRozan攻下全隊最高32分，並在比賽最後1分鐘獨得5分，是球隊贏球第一功臣，Joseph全場5分全部都是在關鍵時刻所斬獲，對於贏球也有極大貢獻，另外主控Kyle Lowry則是出賽44分鐘，拿下13分、4助攻。

公鹿以Antetokounmpo表現最為出色，攻下個人季後賽生涯新高34分，Middleton則是有19分進帳，Terry全場攻下8分全部都是在第四節所斬獲，可惜依然無法幫助球隊贏球。

罰球命中率不佳是公鹿落敗一大關鍵，全場罰球命中率僅64.3％，且第四節18次罰球僅命中9球，白白喪失追分良機，也讓球隊自2001球季後便未曾贏下任何一次季後賽系列賽。

暴龍晉級後將對上衛冕軍騎士，雙方上個球季曾在東區冠軍賽交手，當時騎士以4：2淘汰暴龍。