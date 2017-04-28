靠著日籍王牌田中將大完封9局的精采好投，洋基今天硬是以3：0擊敗由強投Chris Sale領軍的紅襪，在「基襪大戰」的宿敵對決中，取得2連勝。

田中將大今天仿佛天神下凡般，完投9局僅用了97球，用球數相當精簡，全場僅讓對手敲出3支安打，並且沒有投出任何保送，完全鎖死了紅襪打線。

而Sale今天雖然狀況也很好，但是最大的問題是始終解決不了老將Matt Holliday，他先是在4局上敲出重要的高飛犧牲打，幫助洋基隊取得關鍵的領先，接著又在9局上敲出帶有1分打點的安打，將Sale給打退場，可說是本戰打線上的最大功臣。

田中將大在開季首戰大爆炸後，近幾場逐漸找回他應有的身手，連3戰都繳出了優質先發的成績，今天奪勝後，個人取得本季第3勝，防禦率也下修到4.20。