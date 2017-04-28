（中央社記者李晉緯台北28日綜合報導）台灣高球女將龔怡萍在德州高球賽首輪打出2鳥、0柏忌的69桿，並列18名。



美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金130萬美元（約新台幣3920萬元）的德州高球賽（Volunteersof America Texas Shootout），當地時間27日起在美國德州進行4回合共72洞賽事。



龔怡萍首輪抓下2隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿2桿的69桿，成績並列18名。



徐薇淩首輪打出2鳥、3柏忌的72桿並列57名；錢珮芸打出2鳥、4柏忌的73桿並列70名。



至於李旻與程思嘉，兩人同以78桿並列131名；曾雅妮則是以79桿，並列137名。



韓國女將許美貞首輪抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的65桿，獨居領先。1060428