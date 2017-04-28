水手隊日籍投手岩隈久志對決老虎隊王牌投手Justin Verlander，兩人都表現出色，此戰9局上水手隊Ben Gamel擊出適時安打，打回致勝分，終場2比1擊敗老虎，不過岩隈久志不是勝投，本季勝投仍未開張。

岩隈久志此戰先發5.2局只被敲出3支安打，老虎隊6局下Tyler Collins先敲二壘打，Victor Martinez因水手隊二壘手Robinson Cano守備失誤上壘，Collins回本壘得分，不過這一分不是岩隈久志的自責失。

老虎隊先發投手Verlander也表現精采，投7局被擊出5支安打，水手隊6局上Nelson Cruz先因為老虎隊守備失誤上二壘，Kyle Seager適時擊出安打，打回1分，不過這一分也不是自責分。

水手隊總教練Scott Servais表示這一戰是2名優異投手之間的對決，Verlander表現太棒，不過岩隈久志也毫不遜色。

決勝的9局上，水手隊Kyle Seager、Ben Gamel連續安打，打回致勝的第2分，讓「K-Rod」Francisco Rodriguez吞下敗投（1勝2敗）。