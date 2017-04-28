MLB／岡薩雷茲開季不敗 國民11分差打爆落磯NOWnews今日新聞 (2017-04-28 09:35)
靠著先發投手Gio Gonzalez(岡薩雷茲)的好投，以及打線單局轟下11分的驚人表現，國民今天在客場以16：5擊敗洛磯，近10戰取得9勝，繼續穩居全大聯盟第一的寶座。
Gonzalez今天讓落磯球迷知道，球隊不僅有Max Scherzer和Stephen Strasburg，自己也是很有威力的投手，他今天主投6又2/3局，被敲7支安打失2分，開季至今防禦率僅1.62，並保持著不敗的戰績。
本戰在前6局的戰情仍然膠著，國民僅以2分領先，但在7局上，國民靠著Adam Eaton的二壘安打展開攻勢的序幕，單局狂敲9安，其中包括Bryce Harper的3分彈，瞬間打下11分的大局，以15：2遙遙領先。
國民打線今天1-5棒火力凶猛，共敲出11支安打、打回12分，其中中心打線的3、4、5棒，就包辦了8分，可說是近期克敵致勝的法寶。
在這次的客場之旅中，國民能保持著如此理想的勝率，關鍵就在於火力的發揮，在亞特蘭大、紐約、科羅拉多的3輪系列賽中，他們總計368個打數、敲出105支安打，平均打擊率.285，獲得52次保送，敲出16發全壘打，共獲得79分(每場7.9分)。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Cooler Master V650 650W 金牌全模組電源供應器
- THE KINGS - Time Traveler時空旅人復古工業桌鐘
- 【SM】台灣製真皮系列-鑽面透膚福樂平底鞋(金色)
- 【Nikon】CPL II 52mm 偏光鏡(公司貨)
- 【Now!】鮮肉無穀天然糧 老犬/減重配方(12磅)
- Louis Vuitton LV M71336 Monogram 經典花紋羊毛絲綢披肩圍
- 【日本 FANCL】芳珂 - 中老年葉黃素綜合膠囊 60粒(30日分X2
- FABIANA FILIPPI 紫耦色雙料拼接七分袖綁腰洋裝
- HANROON韓潤 八爪升級緊緻禮盒
- 【estilo】時尚玩色系列 撞色設計 小型斜背包(紅)
大爺3元零錢機選中大樂透1161萬 本想中台電風扇【北京新浪網】
瘋狂!哈登50次連環call帶來超六 為冠軍他拼了【北京新浪網】
NBL廣西威壯簽約前國王中鋒 邱大宗召回舊部【北京新浪網】
20分鐘6中0!美人也見了白頭 打火箭還敢上他嗎【北京新浪網】
傳統武術家遭MMA暴打 MMA噴子徐曉東KO雷公太極【北京新浪網】