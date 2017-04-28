靠著先發投手Gio Gonzalez(岡薩雷茲)的好投，以及打線單局轟下11分的驚人表現，國民今天在客場以16：5擊敗洛磯，近10戰取得9勝，繼續穩居全大聯盟第一的寶座。

Gonzalez今天讓落磯球迷知道，球隊不僅有Max Scherzer和Stephen Strasburg，自己也是很有威力的投手，他今天主投6又2/3局，被敲7支安打失2分，開季至今防禦率僅1.62，並保持著不敗的戰績。

本戰在前6局的戰情仍然膠著，國民僅以2分領先，但在7局上，國民靠著Adam Eaton的二壘安打展開攻勢的序幕，單局狂敲9安，其中包括Bryce Harper的3分彈，瞬間打下11分的大局，以15：2遙遙領先。

國民打線今天1-5棒火力凶猛，共敲出11支安打、打回12分，其中中心打線的3、4、5棒，就包辦了8分，可說是近期克敵致勝的法寶。

在這次的客場之旅中，國民能保持著如此理想的勝率，關鍵就在於火力的發揮，在亞特蘭大、紐約、科羅拉多的3輪系列賽中，他們總計368個打數、敲出105支安打，平均打擊率.285，獲得52次保送，敲出16發全壘打，共獲得79分(每場7.9分)。