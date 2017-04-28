小聯盟／朱立人敲2分砲 本季第3轟出爐NOWnews今日新聞 (2017-04-28 09:58)
我國旅美小將朱立人，今天在睽違13天後再次開轟，敲出個人本季的第3發全壘打，單場3打數有2支安打，打擊率上升到.323。
朱立人今天在湖郡船長隊擔任第4棒，雖然首打席遭到三振，不過他很快調整回來，並在下次打擊時敲出右外野滾地的一壘安打。
5局下，在壘上有人時，面對對方先發Alfred Gutierrez，朱立人一棒掃出中外野平飛的2分砲，幫助球隊在該局狂轟6分，取得7分的領先，終場以10：5獲得勝利。
朱立人開季打擊手感不錯，曾一度連9場比賽都敲安，目前已經累計敲出3發全壘打、打回10分打點。
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