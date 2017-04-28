（中央社華盛頓27日綜合外電報導）社群媒體龍頭臉書今天表示，目前正在加強安全措施，反擊政府與其他人以政治理由，散播錯誤資訊或操作網路言論。



法新社報導，根據臉書發表的白皮書，安全措施起初只針對駭客與金融詐騙等「濫用」行為，新措施則擴大鎖定「更狡猾陰險形式的濫用，包括試圖操作公民言論與欺騙人民」。



這項倡議不只是臉書打擊「假新聞」的措施一環，也能用來對付政府與非政府實體利用臉書操作輿論。



白皮書指出，有了這些新措施，臉書將利用安全團隊鎖定目的是「扭曲國內或國外政治意見」的所謂「資訊操作」行為。



臉書表示，新措施將聚焦3個方面：政府為鎖定與對付異議者的「目標數據蒐集」；透過臉書散播的「內容創作」或假新聞；以及「錯誤放大」或者使用人工方式或自動「機器人」宣傳或詆毀某個團體或某件事情。（譯者：中央社周莉芳）1060428