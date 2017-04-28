大都會總教練Terry Collins今表示，「雷神」Noah Syndergaard因為手臂不舒服，將缺席今天和勇士的比賽，他的先發位置將由「黑暗騎士」Matt Harvey來挺替。不過對於臨時才接獲通知的Harvey來說，顯然「挺不住」這個任務，投不滿5局就被敲了6分，最終也導致球隊以2分之差，吞下近期6連敗。

Collins表示，Syndergaard賽前說自己的肩膀有些疲勞，而且右二頭肌有些不適，在經過MRI檢查後確定傷勢並不嚴重，不過教練團為了謹慎，還是決定讓他今天先休息，他在這個禮拜天就可以重新開始先發。

不過傷害已經造成了，Harvey在今天的比賽中並無法壓制住對方的打者，主投4又1/3局，就被敲出5支安打、失6分，其中包括Kurt Suzuki的3分砲，也讓球隊最終以7：5輸球。

賽後，Harvey表示他今天有些疲勞，因為昨天才進行練投，準備在明天展開先發，但沒想到提前在今天出戰，太晚開始準備今天的比賽可能是他失利的原因。

大都會今天輸球後，近期吞下6連敗，戰績在國聯東區墊底。

Syndergaard本季取得1勝1負、防禦率1.7的成績，同時在26局裡就飆出了30次三振，而且沒有任何投出的保送。