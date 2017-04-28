（中央社記者吳家豪紐約27日電）宏痐竣悕饈穫虪球記者會中推出完整的2017年返校季新品，包括電競筆電、二合一筆電及All-in-One系列電腦、圓形智慧手錶Leap Ware、360度攝影機Holo 360、微軟混合實境體驗。



宏痋unext@acer」紐約全球記者會透過世界最大的IMAX戲院銀幕，與全球逾400位國際媒體以及合作夥伴共同分享現場盛況，並邀請賓客體驗StarVR頭戴式顯示器。



宏皏球總裁暨執行長陳俊聖表示，宏眱D常興奮能夠來到紐約，向大家分享宏皉p何超越硬體的限制，並將技術提升至全新的水準；40年前宏硈苭腄A即以打破人與科技之間的藩籬為使命，今天宏痐揪禱驧蛦o樣的初衷，希望透過科技讓每個人得以創造、體會更美好的生活。



陳俊聖透露，宏硐P微軟合作的混合實境（MR）頭戴式顯示器開發者版本已出貨數千台，消費者版本預計今年第3季上市，售價約299美元（約合新台幣9000元），初期目標先搶下市占率。



宏眴P力於研發散熱技術以推升電競硬體的極限，其獨家開發的AeroBlade 3D風扇，將搭載於全新Predator Triton超薄電競筆電系列以及中價位的Predator Helios筆電產品線。



其中，超薄電競筆電Predator Triton 700使用更少的設備空間，卻提升了35%的空氣流量，並採用超薄的18.9mm鋁製機殼，重量為2.6公斤。預計8月在北美上市，售價2999美元（約合新台幣9萬元）。



宏皏t推出Predator X27電競螢幕，搭載NVIDIA G-SYNC HDR（高動態範圍）和宏烺DR Ultra技術；並發表以效能為訴求的新款電競桌機Aspire GX。



此外，宏祪W家專利的LiquidLoop液態冷凝系統，將搭載於全新二合一筆電Switch 5，以及採用27吋FullHD寬視角顯示器的All-in-One（一體成形）電腦AspireU27。



為擴展4K顯示器產品組合，宏眥w對家庭劇院愛好者推出支援HDR技術的全新H7850以及V7850 4K投影機，並針對專業影像工作者推出ProDesigner PE3200QK 4K LED螢幕。



在穿戴裝置方面，宏硉o表圓形智慧手錶Leap Ware，內建感測器搭配Liquid Life應用程式，能協助使用者追蹤管理個人健身數據，並與親朋好友保持互動聯繫。



同時，宏硉o表360度攝影機Holo 360，支援虛擬實境（VR）與360度攝影應用程式，也可透過LTE或Wi-Fi連網。



宏痐]首度公開展示Windows Mixed Reality混合實境體驗，藉由宏祣Y戴式顯示器（Acer Windows Mixed Reality Head-Mounted Display），提供真實與數位世界融合的體驗。



在VR領域，宏硊f載領先業界的解析度以及接近真實所見的視野的StarVR，讓與會者能手持仿真來福步槍，搭配全動態追蹤技術，享受超沉浸的《John Wick Chronicles》VR射擊遊戲。1060428