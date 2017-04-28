MLB／米勒韌帶撕裂 本季恐將報銷NOWnews今日新聞 (2017-04-28 08:25)
根據《亞利桑那共和報》記者Nick Piecoro報導，響尾蛇投手Shelby Miller(米勒)因為尺骨韌帶撕裂，因此正考慮進行Tommy John手術，本季可能將因此而畫上句點，屆時2018年賽季也將缺席很長一段時間。
據了解，目前事情還有轉圜的空間，Miller已將自己的MRI檢查結果，傳給了Neal ElAttrache和James Andrews醫生，他們表示或許可以選擇用修復的方式來解決傷病，而不是進行手術。
Miller在美國時間周日的比賽，只投了4局就因傷退場，他本季出賽4場、主投22局，防禦率4.09；而上賽季他也僅投了101，防禦率則高達6.15。
如果Miller確定報銷，那麼屆時響尾蛇管理層免不了又要飽受一頓批評了，他們曾在2015年用游擊手Dansby Swanson、外野手Ender Inciarte，以及3A投手Aaron Blair，和勇士隊換來Miller和Gabe Speier，如今看來這個交易的代價確實太高了。
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