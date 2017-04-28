（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署今天表示，無人太空船「卡西尼號」安全衝過土星與土星環之間區域，在短暫中斷訊息後已再度與地球恢復聯繫，並且傳回這次空前壯舉中所拍驚人影像。



卡西尼號（Cassini）比以往任何太空船更接近這個距太陽第六遠的行星，由土星大氣層上方約3100公里掠過，距離最內測的土星環不到320公里，安全衝過間隙，在展開穿越任務後約20個小時，於格林威治時間6時56分（台灣時間下午2時56分）傳回訊號。



美國有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，在加州巴沙迪納（Pasadena）的太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory），卡西尼計畫負責人麥茲（Earl Maize）說：「以往沒有太空船曾經這麼接近土星。」



他又說：「我很高興向大家報告，卡西尼號一如我們的計畫衝出了（土星和土星環間的）間隙，出現在另外一邊，而且狀況極佳。」



土星大氣層頂部與土星環間的間隙寬度大約有2400公里，卡西尼號是第一艘穿越這個危險區域的太空船，速度高達每小時約12萬4000公里。土星環的成分是冰塊和太空中的碎片，移動很快速，有可能擊中太空船使之失去作用。



美聯社報導，卡西尼號這次飛行拍下的照片顯示出土星表面以往所未見的景像， 如土星北極一個龐大的颶風。



卡西尼總計將穿梭間隙22次，大約每周一次，直至在9月間墜向土星，結束壽命。下次穿越時間預定在5月2日。



這艘太空船是美國太空總署、歐洲太空總署（European Space Agency）和義大利太空總署（ItalianSpace Agency）的聯合計畫，於1997年發射升空，自2004年開始環繞土星進行探測任務。



卡西尼號目前燃料即將用磬，科學家決定終止它的任務，以免可能危及土星的一個衛星，因為這個衛星表面疑有海洋，未來人類可能進行探測是否有生命跡象。1060428