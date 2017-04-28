MLB／享受有棒球的每一天 王建民沒有放棄！NOWnews今日新聞 (2017-04-28 01:28)
37歲的「台灣之光」投手王建民沒有放棄！他一直在佛州家裡，每天開車到棒球學校自主練習，除了家人，對他來說最重要的不是一定要回到球場，而是他還在等待那通電話。
去年建仔在春訓投出好成績，最後從春訓直上大聯盟，留下皇家隊出賽38場，6勝0敗，防禦率4.22的成績。
不過大聯盟這幾年在預測球員未來也已經改變一些指標，這讓建仔要回到大聯盟舞台，不是靠去年成績表現不錯就能有保證合約。
建仔經紀人張嘉元表示：「他沒有放棄，他還是每天開車到練習的地方，然後回家，每天重複一樣的工作。」
或許有人會懷疑37歲的球員是否還有機會再上大聯盟？不過美國還有獨立聯盟、短期聯盟等各種方式，張嘉元認為，「許多球員到現在也都還是在努力，雖然他們有些是刻意想回到場上，不過王建民不是，他是享受打球，也喜愛這樣的感覺。」
大聯盟每年都有球員受傷或是人手缺乏的狀況，即便已經開季，還是會有陣容「總是少一個」的想法，建仔只要持續苦練，相信一定還會等到電話響起的那一天。
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