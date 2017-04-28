中華職棒／對戰8場7勝 統一獅絕對壓制中信兄弟NOWnews今日新聞 (2017-04-28 00:05)
統一獅上半季能打出不錯的成績，能夠有效壓制中信兄弟火力，是主要關鍵。28日晚18時35分起在台南棒球場獅隊將與兄弟三連戰，今晚第一戰獅隊由江辰晏先發，兄弟由洋投肯恩主投。
獅隊與兄弟上半季已交手8場，獅隊取得7勝1敗的絕對優勢，而且最近還在三連勝中。兄弟打擊群雖強悍，但碰到獅隊似乎就悍不起來，目前對戰8戰的平均打擊率僅2成29，而且轟出8支全壘打，這些數據都與兄弟對上另兩隊相較，弱了許多，這也是獅隊能夠壓著兄弟打的主因。
獅隊今晚由江辰晏先發，他目前還沒有勝敗成績，防禦率6.08，本季4月13日對中信兄弟先發，投5局被擊出5支安打失2分，雖無關勝敗，不過是是不錯的表現。去年中信兄弟詹子賢曾自江辰晏手中轟出全壘打。
兄弟則由洋投肯恩先發，他本季戰績1勝2敗、防禦率4.94，對獅隊出賽2場，戰績0勝1敗、防禦率5.25，高國慶、潘武雄都曾自他手中轟出全壘打。「花花」張正偉打擊近況不錯，已經連續11場比賽擊出安打。
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