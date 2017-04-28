NBA／NBA季後賽今日看點NOWnews今日新聞 (2017-04-28 00:10)
NBA季後賽持續激戰，28日共有2場賽事，分別是暴龍出戰公鹿以及馬刺對決灰熊，兩個系列賽都有一方取得聽牌優勢，主場作戰的公鹿和灰熊勢必會卯足全力、奮力將戰線延長至第7戰。
公鹿vs.暴龍，系列賽暴龍3：2領先。
靠著變陣大打小球戰術的暴龍搶下2連勝，系列賽率先聽牌，被拉上先發的得分後衛Norman Powell絕對是影響系列賽走向的X因子，先發後連續2場比賽都有亮眼表現，第5戰更是攻下個人生涯季後賽新高25分，2戰共以100％命中率投進7記三分球，公鹿若想延長戰線，勢必得更加嚴防Powell。
射手Khris Middleton能否及時回穩也是公鹿能不能續命的關鍵，Middleton第3、第4戰準星盡失，平均得分僅有9分、投籃命中率33％，三分線外共5次出手全數落空，對照公鹿贏球的場次，Middleton平均能夠有15分、8助攻進帳，Middleton必須給予「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo更多支援，否則公鹿的球季很可能便到此為止。
灰熊vs.馬刺，系列賽馬刺3：2領先。
同樣採取變陣的灰熊，在主場搶下2連勝後終究還是在客場不敵老練的馬刺，關鍵第5戰馬刺外線火力全開，尤其Patty Mills自板凳殺出更是讓灰熊措手不及，加上「阿根廷刺客」Manu Ginobili終於有分數進帳，讓灰熊除了Kawhi Leonard之外有更多球員需要提防。
對於灰熊較為有利的是主控Mike Conley狀況持續火熱，前役在馬刺主場仍有26分的好表現，不過在第3戰表現出色的Zach Randolph則陷入低潮，第4、第5戰僅有10.5分、命中率36.3％的表現，若Randolph能夠在主場及時回溫，灰熊才有將戰線延長至第7戰的可能。
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