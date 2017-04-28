中華職棒／猿將3連戰 史博威打頭陣爭取第4勝NOWnews今日新聞 (2017-04-28 00:15)
富邦悍將今天將在主場新莊球場與Lamigo桃猿隊展開3連戰首場對決，兩隊目前都拿下2連勝，將趁著這股氣勢，推出防禦率王史博威先發出戰左投神盾，一場洋投大戰即將展開。
猿隊洋將本季十分穩定，史博威更是主場開幕戰先發，本季3勝0敗，防禦率僅1.72。
此外，史博威、道恩斯、賽格威合計貢獻10勝，投手夠穩定，也是猿隊贏球關鍵，維持聯盟龍頭地位。
不過史博威本季首度跟富邦悍將交手，史博威5局失2分無關勝敗，但卻挨了吳宗峻一發陽春彈。
而神盾則是曾在桃園球場出戰過老東家，20日他被王柏融一發滿貫砲痛擊，投4.1局失6分吞敗。
本季他對猿隊1勝1敗，防禦率5.51，不過他在新莊球場目前2勝1敗，希望能夠維持本季首戰對猿6局失1分好投。
猿隊打者依舊以郭嚴文、王柏融表現出色，以及傷後復出的藍寅倫將會是扮演球賽勝負的關鍵人物，富邦悍將把牛棚好手林羿豪、羅華韋等升上一軍，就是要厚植牛棚戰力，打線上胡金龍、張建銘以及球隊全壘打王吳宗峻也有可能讓猿隊陷入苦戰。
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