北韓煤炭船大陸卸貨 陸官方：非關進口中央社 (2017-04-26 21:45)
（中央社台北26日電）中國大陸因執行聯合國安理會決議，今年2月起不再從北韓進口煤炭，但卻有6艘北韓煤炭船隻近日在唐山港卸載，大陸外交部說，出於人道考慮允許靠港卸貨，但絕非允許進口。
根據大陸外交部網站，外交部發言人耿爽今天在例行記者會上回答媒體提問時表示，大陸方面在2月份發布公告，暫停從北韓進口煤炭，之後就再也沒有煤炭進口到中國，「中方一貫全面、準確、嚴格地執行安理會有關涉朝（北韓）決議，履行我們的國際義務，這是毋庸置疑的」。
他說，考慮到一些裝載北韓煤炭的船隻嚴重缺乏給養（物資或燃料的供應），中方「出於人道主義考慮，允許其靠港卸貨，但絕非允許進口。卸貨和進口是兩回事」。
耿爽說，關於暫停本年度自北韓進口煤炭的決定沒有發生變化。1060426
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