（中央社台北26日電）一掃一個月前，樂天百貨向中國遊客「求愛」的情景，南韓首爾中區樂天百貨總店25日僅有日文和英文的標語牌，而一個月前還樹立在店中，隨處可見的中文標語已經被撤換。



樂天悄悄撤下歡迎中國遊客的標語，如今被網友調侃：「說好的『因為理解，所以等待』呢？」



大陸環球網指出，一個月前，南韓樂天還在百貨店總店、7-11便利商店及中國遊客聚集較多的商圈張貼「因為理解，所以等待」這一煽情的中文標語。



樂天集團會長辛東彬之前接受美國媒體採訪時也公開表示，他熱愛中國，絕不放棄中國市場。



然而一直採取安靜觀望的樂天集團應對中國大陸反對美國在南韓部署端高空防衛系統（THAAD，薩德）的方式已悄悄發生改變。



環球網報導引述南韓「亞洲經濟」26日的報導。樂天百貨店相關人士說：「我們正在改變以吸引中國遊客為主的政策。」



樂天百貨店營銷部門負責人金大洙（音譯）說：「我們正在進行多種宣傳，來吸引日本、東南亞及中東等世界各國家和地區的遊客。」



由於中國遊客銳減，樂天百貨店總店的銷售額減少20%至30%。中國人在樂天百貨店的消費額一度占外國人整體消費額的88%，但今年3月已降至72%，減少了16個百分點。而日本遊客的消費比重則上升。



為了提高銷售金額，樂天百貨店開始積極吸引其他國家的外國遊客，不僅換下店內的中文標語，樂天百貨25日也與首爾市下屬的首爾觀光營銷簽訂了諒解備忘錄（MOU），另與香港、台灣及新加坡的10家旅行社簽訂合作協約，並對透過這些旅行社贈送訪韓的遊客預付卡。



報導稱，從集團層面來看，樂天最近還成立應對「薩德」問題的專門工作小組，並與中國樂天總部保持緊密聯繫，也在搜集各子公司的受損情況，並訂定相應策略。



目前專門工作小組正在準備應對中國當地的輿論風暴，積極宣傳集團的苦衷，稱「作為民營企業的樂天，只是在政府的要求下提供了薩德部署地」。1060426