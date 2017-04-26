（中央社記者張謙香港26日電）據報導，中國大陸今年在南海實施的伏季休漁期將較過往長了1個月達到3個半月，由5月1日起至8月16日止。



根據澳門電視台報導，澳門特別行政區海事及水務局局長黃穗文今天被立法局議員詢問在休漁期間如何協助當地漁民時，作以上表示，並說從廣東省相關部門得知相關消息。



休漁期是大陸有關部門在黃海、東海和南海實施的禁漁決定，目的是保護漁業資源，它規定在每年的一定時間、一定水域不得從事捕撈作業。



由於休漁時間處於每年的三伏季節，所以又稱伏季休漁。三伏是指初伏、中伏和末伏，是一年中最熱的時節。



網上資料指出，過去大陸有關部門在南海實施的休漁期只有2個半月。1060426