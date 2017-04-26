薩德完成部署 陸：嚴正關切中央社 (2017-04-26 18:08)
（中央社記者邱國強北京26日電）針對終端高空防衛系統（THAAD，薩德）今天在南韓完成部署，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，大陸已「向美韓當局表明嚴正關切」，並將「堅決採取必要措施，捍衛自身利益」。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。
耿爽表示，中國大陸高度關注有關報導，已「向美韓當局表明嚴正關切」。
耿爽重提北京立場說，美國在南韓部署THAAD系統，將破壞地區戰略平衡，進一步刺激朝鮮半島局勢緊張，無助於實現朝鮮半島無核化目標和地區和平穩定，與各方對話協商解決問題的努力背道而馳，並「嚴重損害中方戰略安全利益」。
他提到，中國大陸強烈敦促美國與南韓停止加劇地區形勢緊張和損害中方戰略安全利益的行為，取消部署THAAD系統，撤出相關設備。大陸並將「堅決採取必要措施，捍衛自身利益」。1060426
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