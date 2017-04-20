台灣老兵胡定遠2017/4/20回四川老家祭祖探親

在兩岸已經往來如此密切的年代，最近連續發生兩起台灣老兵大陸尋親的新聞事件。而促成這些事件背後，是當前精準計算的科技尋人故事。

97歲台灣抗戰老兵胡定遠返回四川省瀘州市合江縣白米鎮老家，這是他77年來首次回到故鄉的土地。1940年4月，胡定遠出門趕場半路被抓壯丁，從此便和家裡失去聯繫。胡定遠在合江碼頭被抓上船，並送往湖北抗日，日本投降後，胡定遠赴台灣，從此便再也沒有回家。1981年，年逾花甲的胡定遠老人和老伴完婚，在繼子的陪伴下安度晚年。2016年，胡定遠因肝癌手術，身體每況愈下。同年3月，老伴離世，胡定遠從此便更加思念離別的親人。2017年4月，在兩岸志願者的幫助下，最終確認到胡定遠在四川省瀘州市合江縣白米鎮轉龍灣村大石壩的親人。

像胡定遠這樣的老兵故事，過去很多。他們有的是當年志願從軍打日本，有的則是國民黨軍隊沿途拉伕，他們就隨著國軍從華北打到滇緬，有的打到東北、海南，最後又跟著老蔣到了台灣。一待就一輩子。

在解嚴以後，很多老兵也都陸續的回鄉探親，找到失散的雙親或家人，或就是只能去墳頭上香痛哭。

但在數以萬計凋零的老兵中，依舊有一批人，他們不知道、或不記得自己是從哪來的？或許是當年紀太小，有的則是已經不記得家鄉或是大陸改名以後的地名等，就無法找到老家了。

胡定遠老先生的例子，就是他已經不太記得家鄉的地名，相隔77年，也實在太久了。

然而，現代的人工智慧與精算，在尋人上也發揮了功效。

大陸內容分發APP的今日頭條，從去年一月開始推出”頭條尋人”的服務，就是靠蛛絲馬跡的線索，透過精算、推送尋人的消息，然後促成找人成功。

胡老先生的例子，就是今日頭條在獲得他義女請求協助以後，靠著：四川、白米、石壩等幾個關鍵字，找到可能是胡老先生的家鄉，再透過合作的四川媒體記者，前去村裡找人，很快的就找到了胡老先生的親人。

從胡老先生發出訊息找人，確認老家，視訊通話，到他回鄉，總共只花了不到三星期！

另一個例子是，台灣王文遠老兵的兒子，在看到胡老先生尋親報導之後，也決定要替逝去爸爸完成尋親心願。

因為王先生的訊息更準確，今日頭條的頭條尋親，只花了10小時，就替他們找到了大陸家鄉的親人。

今日頭條是大陸目前以智能計算分發內容APP的領先者，他們的頭條尋人服務，自2016年1月推出以來，到1027年4月中，已經成功找到1400以上的走失老人、小孩或其他需要尋找的人。這項服務是完全免費的。

無論是旅台的老兵、或是在台灣的外省第二代、第三代的家屬，或是台商的家人，如果需要在大陸找人、找大陸親屬，都可以向今日頭條的頭尋人提出。可以發email到 xunren@toutiao.com 或是 新浪微博的 @頭條尋人，或是微信公眾號：頭條尋人，他們有專人來協助這項找人的免費公益服務。