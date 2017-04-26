陸首艘自製航空母艦下水（3）中央社 (2017-04-26 17:52)
中國大陸首艘自製航空母艦26日上午在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行下水儀式。主船體已建造完成，動力、電力等主要系統設備安裝到位，後續將進行系統設備調試和?裝施工。（中新社提供）中央社 106年4月26日
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