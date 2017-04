(中央社台北26日電)美國之音中文網引述總部在紐約的保護記者委員會一項報告指出,中國大陸正建立社會信用評分體系,這可能使撰文批評政府的新聞工作者的個人信用受到影響,導致申請貸款被拒或背負高利率。



美國之音中文網報導,總部在紐約的保護記者委員會(Committee to Protect Journalists, CPJ)25日發布年度報告「攻擊記者:審查的新面目」(Attack on the Press: The New Face of Censorship),報告中指出,中國是在新聞審查手段上推陳出新的國家之一。



報告指出,中國正在全國建立社會信用評分體系,這個評分體系可能分階段實施,一名記者在社群媒體的貼文如果被政府視為「謠言」,將會被列入黑名單,他的信用評分將會降低,導致申請貸款被拒。



報告說,中國大陸新聞審查制度並不僅止於封殺記者和社群媒體帳號、關閉新聞網站和關押記者等常規手段上,還包括阻礙記者的「其他日常活動、剝奪他們的就業機會、禁止他們參加主流社會活動」。



報告中引述為香港傳媒機構撰稿的大陸自由撰稿人趙思樂說,剛開始寫有關人權問題的故事時,還能為中國一些主流媒體機構撰寫一些非敏感話題的文章,但逐漸地,這樣的機會就越來越少。



此外,報告還說,中國對網路的控制也在向外輸出,例如俄羅斯民眾幾年前還享有相當自由的網路環境,但是現在,俄羅斯試圖效仿中國大陸,對網路進行控制。



報告說,各國記者與獨立媒體面臨新威脅,這些風險來自政府透過常規方式向記者施壓,又創新出新的手段進行審查。



報告指出,新的審查手段包括向記者和媒體機構施加財務壓力,利用法律漏洞躲避資訊披露,使用版權法和社群媒體壓制批評。1060426