中共新聞審查新手段 美媒這麼說中央社 (2017-04-26 16:21)
（中央社台北26日電）美國之音中文網引述總部在紐約的保護記者委員會一項報告指出，中國大陸正建立社會信用評分體系，這可能使撰文批評政府的新聞工作者的個人信用受到影響，導致申請貸款被拒或背負高利率。
美國之音中文網報導，總部在紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）25日發布年度報告「攻擊記者：審查的新面目」（Attack on the Press: The New Face of Censorship），報告中指出，中國是在新聞審查手段上推陳出新的國家之一。
報告指出，中國正在全國建立社會信用評分體系，這個評分體系可能分階段實施，一名記者在社群媒體的貼文如果被政府視為「謠言」，將會被列入黑名單，他的信用評分將會降低，導致申請貸款被拒。
報告說，中國大陸新聞審查制度並不僅止於封殺記者和社群媒體帳號、關閉新聞網站和關押記者等常規手段上，還包括阻礙記者的「其他日常活動、剝奪他們的就業機會、禁止他們參加主流社會活動」。
報告中引述為香港傳媒機構撰稿的大陸自由撰稿人趙思樂說，剛開始寫有關人權問題的故事時，還能為中國一些主流媒體機構撰寫一些非敏感話題的文章，但逐漸地，這樣的機會就越來越少。
此外，報告還說，中國對網路的控制也在向外輸出，例如俄羅斯民眾幾年前還享有相當自由的網路環境，但是現在，俄羅斯試圖效仿中國大陸，對網路進行控制。
報告說，各國記者與獨立媒體面臨新威脅，這些風險來自政府透過常規方式向記者施壓，又創新出新的手段進行審查。
報告指出，新的審查手段包括向記者和媒體機構施加財務壓力，利用法律漏洞躲避資訊披露，使用版權法和社群媒體壓制批評。1060426
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