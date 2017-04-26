港梁頌恆游蕙禎：逮捕行動不合理中央社 (2017-04-26 16:13)
（中央社記者張謙香港26日電）香港政黨「青年新政」的梁頌恆和游蕙禎今天上午同時被警方逮捕，他們批評逮捕行動不合理。
青年新政在社群網站發表聲明表示，同時被捕的還有兩人的數名前助理及志工，警方指他們涉嫌在立法會大樓內非法集結。
梁頌恆和游蕙禎下午向記者發表談話，強調逮捕行動不合理，因為事發時他們「還是立法會議員」，不應被阻撓進入立法會。
青年新政的聲明強調，他們絕不會投降，不論是進行街頭抗爭或法院抗辯，「已做好了付上一切代價的準備去保衛香港」。
去年10月12日，梁頌恆和游蕙禎宣誓就任立法會議員，但當局指他們的宣誓形式違反相關法令，向法院提訴要求取消他們的議員資格。
同年11月12日，梁頌恆和游蕙禎試圖進入立法會重新宣誓就任，但遭立法會主席拒絕，期間梁頌恆和游蕙禎率同多名助理衝擊會議室，導致多名保安受傷。1060426
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