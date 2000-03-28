周三033

解放者杯

梅爾加VS麥德林獨立

2017-04-27 08：00

比賽地點：阿雷基帕

場次：南美解放者杯小組賽第4輪

天氣：11°晴

梅爾加近況：

近10場戰績：5勝3平2負，進14球，失11球

小組賽第3輪，梅爾加客場0-2完敗於麥德林獨立。時隔一周，兩隊將於本周中第4輪進行背靠背對決，梅爾加坐陣主場，與對手相比，梅爾加僅有的優勢在於體能，梅爾加沒在上周末參加任何比賽，球隊有一周的時間用於恢復。本場比賽對梅爾加來說至關重要，若主場輸球，在還剩兩輪的情況下有可能提前失去晉級可能，目前梅爾加積3分，但凈勝球處於劣勢，在C組排名墊底，而排名前兩位的河床與埃梅萊克還只踢了兩輪。此外，梅爾加各項賽事近8個主場3勝5平保持不敗，其中就包括小組賽首輪主場1-0擊敗埃梅萊克，如今再戰麥德林獨立，梅爾加勝面不低。

麥德林獨立近況：

近10場戰績：6勝0平4負，進16球，失12球

維奧拉與莫斯奎拉相繼得分，麥德林獨立在小組賽第3輪主場2-0完勝梅爾加。三天后，麥德林獨立又在哥倫比亞甲級聯賽主場3-2力挫勁旅托利馬體育，各項賽事豪取三連勝。本周中小組賽第4輪，麥德林獨立客戰梅爾加，只要完成雙殺就能超越埃梅萊克升至積分榜次席，而考慮到麥德林獨立實力更強，並且有著明顯的拒平特質（各項賽事近15場9勝1平5負），在可以繼續派出全部主力的情況下，麥德林獨立客勝可期。

交鋒戰績：

兩隊近1次交鋒，梅爾加0勝0平1負，進0球，失2球

比賽分析：

競彩勝平負固定獎金為2.28-3.00-2.80，推薦：勝、負。

預測首發：

梅爾加（4-3-3）：坎波斯/里奎納、托恩多、奎納、維拉馬林/巴里恩托斯、G-托雷斯、塞德爾隆/阿吉雷、祖尼加、阿爾塞

麥德林獨立（4-2-2-2）：岡薩雷斯/阿里亞斯、佩圖茲、莫斯奎拉、皮耶德拉西塔/莫雷羅、赫爾南德斯/馬魯戈、胡安-金特羅/納扎里特、赫查拉爾

（卡卡）