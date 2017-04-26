金小妹現場觀看火雷大戰 這是又看上火箭誰了?北京新浪網 (2017-04-26 16:02)
日期:4月26日，火箭坐鎮主場迎戰雷霆。在此系列賽中，火箭總比分3-1領先雷霆，哈登與威少的MVP之爭在本場比賽中掀起高潮。作為卡戴珊家族小妹的凱莉-詹娜自然不能錯過這場全美關注度最高的NBA季后系列賽，她來到現場觀戰。
在圖片中，可以清晰地看到卡戴珊小妹興高采烈地站在場邊觀看球員們賽前熱身訓練，與旁邊朋友有說有笑，看起來心情大好。
眾所周知，凱莉-詹娜是哈登前女友科勒-卡戴珊同母異父的妹妹，今天來到現場觀戰不由讓球迷想入非非，與姐姐一樣，她也擁有豐胸翹臀，並且比科勒年輕更充滿活力，殊不知是否為哈登而來，又或許想親臨現場觀戰哈威大戰。
此役，哈登投籃手感不敢恭維，不知是否因為看到前女友的妹妹來現場觀戰受到影響，畢竟上一段感情對於哈登來說實在有些難過。好在火箭替補球員本場比賽發揮不錯，特別是路威在第四節一開場關鍵三分命中幫助球隊反超比分，最終火箭在主場以105-99戰勝雷霆，挺進西部半決賽。
（Emily）
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