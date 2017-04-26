NBA投注情報：奇才隊本賽季主場戰鬥力強悍北京新浪網 (2017-04-26 16:02)
周三304 美職籃 亞特蘭大老鷹 VS 華盛頓奇才（-5.5） 2017-04-27 06：00
推薦：讓球主勝
日期:4月27日上午6點，NBA季後賽東部季後賽首輪東部第4位華盛頓奇才將在主場迎戰東部第5的亞特蘭大老鷹隊。此前四場比賽中，雙方大比分戰成2-2平，本場比賽對於兩隊都十分重要，取勝一方將直接迎來賽點。前四場比賽中，雙方核心的作用十分明顯，防守是系列賽的主題。
老鷹隊在系列賽中把握住了兩個主場順利扳平比分，這也足見老鷹隊的季後賽經驗十分豐富，其中內線的霍華德和米爾薩普都是多年征戰季後賽的老將，而如伊利亞索瓦和鄧利維的替補都表現出色。近兩場比賽老鷹隊的進攻能力十分出色，其中內線作用十分明顯，這也是老鷹隊扳平的資本。
奇才隊主要是依靠後場，比爾和沃爾實力出色，沃爾更是堪稱本賽季NBA發揮最為出色的控衛之一，上場雖然奇才隊輸球，但是后場雙槍聯手得到54分。不過內線上戈塔特和莫里斯表現低迷，而這得分甚至沒有霍華德一人多。 本場比賽內線球隊將承擔更多責任，球隊主場作戰是最大優勢。
本場比賽競彩預設華盛頓奇才隊主場讓5.5分，奇才隊本賽季主場戰鬥力強悍，老鷹隊內線實力不俗，不過球隊客場表現較為一般，替補實力和奇才隊相比也有差距。本場比賽筆者推薦奇才隊主場獲勝過關。（威爾）
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