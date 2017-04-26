「深圳第一屆精茵金融杯業餘足球賽」聯席會議召開北京新浪網 (2017-04-26 16:03)
2017深圳第一屆「精茵金融杯業餘足球賽」聯席會議於4月25日15時，在南山科興科學園會議中心召開。
聯席會議介紹了賽事組織、比賽規則以及參賽隊伍等相關情況，並對比賽分組進行了抽籤。
精茵金融杯足球賽以深圳銀行業協會為指導單位，由寶鼎體育控股（深圳）股份有限公司和奧一網聯合主辦。是深圳乃至廣東地區首次橫跨銀行、證券、保險、第三方支付、財富管理和互聯網金融六大細分領域企業的業餘足球賽事，旨在響應政府號召，促進金融企業之間的交流，激發員工代表單位和企業參與對外拓展交流活動的熱情，增強集體榮譽感與拼搏精神，進一步提升團隊凝聚力。
賽事主辦方代表，寶鼎體育控股董事長張佳佳女士表示：寶鼎體育致力於打造國內知名品牌系列賽事，提倡跨界融合發展，推動大眾娛樂足球運動新業態。希望這屆精茵金融杯「以足球體育競技為紐帶，能夠有效促進各金融細分領域企業之間的交流。與參賽企業一起打造這一場政府支持、行業認可、社會關注、群眾歡迎的足球賽事」。
本屆賽事包括來自人行銀監聯隊、深圳證監聯隊以及工行銀行、 建行銀行、交行銀行、郵儲銀行、平安銀行、 廣發銀行、北京銀行、江蘇銀行、廣州銀行、華商銀行、滙豐銀行、微眾銀行、國信證券、 第一創業證券、中山證券、中國人壽保險、太平保險、通聯支付、盒子支付、天磯財富、金融圈、宏惟創世資本，共計24支隊伍參加。
杯賽將於5月7日開幕，為期七周，於6月24日結束。
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