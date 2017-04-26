20170426，星期三，歡迎接收陸慧明免費推薦。

昨天的亞冠串關又一次死在平局上，受讓的過了，博3的主場德黑蘭出了1。我提的大阪飛腳贏不了兩個球，最後踢成3比3。彩蛋里，博冷場次，最終主隊1比0小勝了。至於任九，馬競10還是蒙的成分大，也沒有太多好說的。

今日看了半天，決定不串關，看看能不能換手風：

029 巴黎聖日耳曼VS摩納哥 推薦：10

很顯然，雙方實力差距並不大，甚至摩納哥本賽季狀態還要好於主隊。現在平局開到了6.75，輸球開到了10.50。儘管看起來主隊贏面很大，而且杯賽剛4比1贏過，但我覺得摩納哥要是認真踢，主隊未必能佔便宜。考慮到賠率夠了，可以單獨買。

這場是單關，買30注60元的平局，買20注40元的客勝。如果主隊不勝，獎金能到400出頭。

彩蛋：010 蒙通聯VS布里斯 推薦：讓一球0（主隊實力，這麼開不正常）

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