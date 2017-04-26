本命年率隊奪得第三個聯賽冠軍后，沈瓊在這個春天又經歷了一次身份的轉變——這一次他進入中國男排中方教練組。

這位昔日中國男排隊長以另一種身份重返國家隊，內心別有一番滋味。「回歸男排大家庭，有了新的身份，更是一種榮譽，」他說。

昨天剛抵達北京，他沒有機會與阿根廷籍主教練勞爾·洛薩諾交流。不過，他告訴記者，他們稱得上是「熟人」：「2005年中國男排去波蘭拉練，我們曾經和波蘭國家隊對陣，那時候他就是教練，」當時洛薩諾就給這位隊長留下了深刻的印象。「從他臨場的執教感覺來看，他真的非常認真和嚴謹，場上是一個很有性格的教練。」

更巧的是，上海男排的德國外援格羅澤也曾是洛薩諾的弟子。「他在德國執教，格羅澤是他的隊員，我們阿根廷外援孔蒂的父親和洛薩諾也是老熟人，」沈瓊說。看來，阿根廷人跟中國確實有著不小的緣分。沈瓊也笑言，聽聞他來到國家隊，幾個外援都給他發了不少簡訊。

重返國家隊，沈瓊成為中方教練組的一員，這一次他既是教練也是學生。「我們中方教練組一定會配合外教，把中國男排推到更高的水平。對於我來說，我一定會努力學習。」

與外籍教練合作，對於沈瓊來說並非頭一遭。上海男排連續幾個賽季聘請外籍體能師，他已經經歷過磨合過程，在他看來，與洛薩諾的團隊合作也一樣。「我們需要一個磨合的過程，比如上海的外籍體能師和中方訓練方法有很大的不同，國家隊也一樣，訓練方式會有全新的改變，我們要學著去適應他。」

在沈瓊看來，外教將帶給大家不同的理念和訓練方式，這將是一個難得的學習過程。「外教會教給我們新的理念和訓練方法，我們中方教練組需要多交流共同，需要多學習，才能把這些教給自己的運動員，讓他們去改變。這過程可能會很長，但我有信心能夠學習好。」

經歷過難忘的北京奧運，沈瓊打心眼裡希望中國男排能夠再次入圍奧運。他說：「很多人都說，中國男排每次衝擊奧運都有機會，關鍵時候只差一點點，我們非常希望外教能夠幫我們把這一點點（差距）解決好。」

（李昕）