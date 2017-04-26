清風雙色球第17048期分析：藍球關注137尾北京新浪網 (2017-04-26 16:09)
雙色球17047期開獎結果：02 05 08 10 32 33 和值90 大小比2：4 奇偶比2：4 三區比為4：0：2。
雙色球第17048期紅球尾數分析：
尾數區間分析：上期開出同尾號02、32，尾數組數為5個，分別為0、2、3、5、8，尾數和為20，較上期下降了2個點位，本期尾數和值關注25-30之間。上期大數質數尾均開出4期，本期關注紅尾號1、3、4、5、6、9。
尾數冷熱分析：上期小號區（0-4）開出4個尾號，大號區（5-9）開出2個尾號，本期關注小數尾號1、3、4和大數尾號5、6、9的開出。
定位尾數分析：第一位關注尾3、5；第二位關注6、1尾；第三位關注4、6尾；第四位看好9、3尾；五位看好尾4、6；第六位關注8、9尾，藍球關注137尾。
紅球：03 05 06 11 14 16 19 23 24 26 28 29
藍球：07 11 13 15
（中彩網）
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