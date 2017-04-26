老K雙色球第17048期分析：本期防偶數和值北京新浪網 (2017-04-26 16:10)
雙色球17047期開獎結果：02 05 08 10 32 33 和值90 大小比2：4 奇偶比2：4 三區比為4：0：2。
雙色球第17048期紅球和值綜合分析：
1。 和值走勢：上期和值開出90，對比上期下降了22個點位，本期看好和值範圍在102-115之間。
2。 和值大小：近10期和值大小比4：6，小數和值近30期佔優，本期防大數和值。
3。 和值奇偶：近10期和值奇偶比6：4，奇數和值近30期佔優，本期防偶數和值。
4。 和值質合：近10期和值質合比3：7，合數和值近30期依然佔優，本期看好合數和值。
5。 和值和尾：近30期2路和值略佔優，本期關注0路和值防2路；近10期和尾走勢7-3-7-1-7-8-7-4-2-0，0路和尾近期短缺，本期關注和尾3、4、5、6、9。
結合各位獎號走勢分析，第一位看好03、05，第二位看好06、11，第三位看好14、17，第四位關注19、23，第五位關注25、27，第六位關注28、29。
紅球分析：03 05 06 11 14 17 19 23 25 27 28 29
（中彩網）
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