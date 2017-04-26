十年前，九合天下（北京）科技有限公司正式創建，它是一家以從事互聯網及移動通信網路的互動娛樂產品（PC端網路遊戲、手機遊戲、移動互聯網應用等）為主的研發、運營、銷售及投資的高科技文化創意企業。隨著2012年互聯網行業來到了一個重要的分水嶺，九合天下的發展也迎來全新的轉折點。隨著手游如雨後春筍般湧出，九合天下在這一年開始調整公司戰略目標，著手研究細分市場。2013年伊始，九合天下開始向移動互聯網方向發力，在移動APP產品開發與運營服務方面積累了寶貴的經驗，並逐步切入中國體育垂直市場。

「互聯網+」是信息時代贈予傳統行業最大的禮物，互聯網升級傳統行業的步伐正在逐漸加快。「互聯網+」應該是「體育+互聯網」，即以體育產業作為根基，互聯網則是利用技術優勢幫助產業進行線上線下的互動與結合。九合天下根據自身積淀多年的技術平台優勢和互聯網產品的運營推廣經驗，懷著對體育產業的無限熱情與期待，集結了體育行業眾多精英，專注於「體育+互聯網」的重要品牌——「九合體育」應運而生。

中超聯賽官方APP是九合體育的首個旗艦產品。最初與中超聯賽合作的契機，是希望能夠以做遊戲授權的形式合作，但在雙方多次接觸后，便迸發出更多超出遊戲本身範疇的合作靈感。在中超聯賽公開的招投標中，九合體育以技術優勢從17家企業中勝出，獲得了獨家研發並運營中超聯賽官方APP的授權，也就此正式邁入體育圈。九合體育為中超聯賽建立了全互聯網平台，專門對中超聯賽官方APP、中超聯賽官方網站和中超聯賽官方微信號等業務進行開發、運營。

除中超聯賽官方APP的獨家研發、運營權外，九合體育為更好地打造中超多家足球俱樂部健康陽光的形象，更好地服務於廣大球迷，還先後爭取到了多家官方授權的產品和平台。目前，九合體育擁有北京中赫國安足球俱樂部官方APP、官方APP微博、國安隊刊微信公眾號和隊刊微博的開發、運營權，在今年4月初還獲得了國安官方網站、官方微信、官方微博、官方貼吧的開發運營權，今後將利用全媒體平台，為京城球迷提供全方位的優質服務。此外，九合體育還獲得了天津億利足球俱樂部官方APP、官方網站和官方微信的開發運營權，以及上海綠地申花足球俱樂部官方APP的開發運營權。除聚焦中超聯賽外，九合體育還關注到中甲賽場，即將於今年五月開始，為大連一方足球俱樂部開發和運營其新媒體平台，內容包括了大連一方足球俱樂部的官方網站、官方微信、官方微博和官方海報等。

在獲得國內多家足球俱樂部的互聯網平台開發運營權后，九合體育還將目光投向了國外知名足球俱樂部，希望成為這些俱樂部與中國球迷之間的橋樑和紐帶。近日，九合體育就成功牽手西甲豪門皇家馬德里足球俱樂部，為中國球迷打造皇家馬德里足球俱樂部中國官方APP，期望讓更多的人感受到屬於皇馬和西甲聯賽的魅力。皇家馬德里傳奇巨星，現任皇馬機構關係總監的布特拉格諾出席了APP上線發佈會，他表達了對中國市場的重視，以及在中國發佈皇馬官方移動應用程序的重要性等。皇馬眾球星還以錄製視頻的方式傳遞了他們對於APP上線的祝福與期待。作為皇馬的中國官方移動互聯網平台，此款APP不但為球迷提供詳盡的比賽信息、新聞資訊和俱樂部球員信息，更增加了豐富的拓展和互動功能，如專家評球、比賽分析、球迷的互動活動，調查投票和球迷課堂等，此外還設置了會員體系，在線商城等增值服務。

一直以來，足球都是最受追捧的第一運動，而隨著北京2022年冬奧會的日益臨近，冰雪運動將會受到越來越廣泛的關注。2016年1月，九合體育已與國家體育總局冬季運動中心冰雪項目簽訂了為期十年的合作協議，將圍繞滑雪、滑冰、冰球和冰壺等冬季項目，打造中國冰雪運動的互聯網服務和社交平台，向廣大冰雪愛好者普及推廣冬季運動，並結合培訓、旅遊等熱門業務，提供一站式線上線下的整合營銷和服務。除此之外，九合體育也與中國冰球協會達成為期十年的合作意向，將於今年開始啟動中國冰球協會官方APP、官方網站、官方微信、官方微博和官方貼吧等新媒體平台的開發運營。借北京冬奧會的東風，九合體育將會得到更大的發展空間。

未來，九合體育將繼續拓展籃球、棒球、水上運動等多種運動項目，通過線下資源與線上服務的整合，打造專業化的互聯網體育文化服務體系，使互聯網成為體育產業普及和棲息的最佳平台。隨著互聯網經濟在各個消費領域的成功推廣和應用，九合體育將在探索中逐步打造「體育+互聯網」為主題的智慧體育垂直產業鏈，將以體育業務為核心，以移動互聯網平台為載體，專注建設中國最好的互聯網體育文化創意服務平台，構築各類體育愛好者的網上家園，努力將「九合體育」打造成為中國知名的互聯網體育品牌。