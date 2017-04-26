雙色球17047期開獎結果：02 05 08 10 32 33 和值90 大小比2：4 奇偶比2：4 三區比為4：0：2。

第17048期雙色球紅球大小奇偶分析：

近5期紅球開出大號15枚，小號開出15枚，近5期大小數紅球均開，本期大小比關注4：2防3：3。

近5期紅球奇數開出15枚，偶數開出15枚，奇偶數紅球近5期均開，本期關注奇偶比2：4防3：3。

上期小奇紅球上期開出1枚，小偶紅球開出3枚，大偶紅球開出1枚，大奇紅球開出1枚，本期關注小奇紅球以及大偶紅球。

上期開出首尾和35，本期關注首尾和在30點附近，0路龍頭近期短缺，奇數鳳尾近期短缺，本期防0路龍頭以及奇數鳳尾。

紅球：03 05 06 11 14 19 24 25 27 29

藍球：01 07 11 13

（中彩網）