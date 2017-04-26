香港, 2017年4月26日 - (亞太商訊) - 興業銀行股份有限公司（「興業銀行」或「本行」；股份代號：601166.SH）欣然宣布，近日，興業銀行榮獲英國專業環保網站「環境金融」（Environmental-Finance）評選為「綠色債券獎— 最大綠色金融債券發行人」，本行同時也是獲此獎項的唯一一家中國金融機構。



「環境金融」（Environmental-Finance）網站於1999年創建於英國倫敦，是專注於報道可持續投資、綠色金融以及環境市場的一家專業媒體機構，重點關注綠色債券、可再生能源、碳交易、水務等領域。「綠色債券獎」是由「環境金融」組織全球最大的綠色債券投資人作為評委會成員所評出的年度獎項。該獎項共有25個子項，2017年，興業銀行憑藉在綠色債券業務領域中的突出表現，成為唯一一家入選的中國金融機構。



2015年12月，中國央行正式啓動綠色債券市場，在綠色政策東風吹動下，我國綠色債券市場發展迅猛，迅速躍居為全球最大的綠色債券發行市場。2016年1月，興業銀行發行境內首單綠色金融債，標誌著國內綠色金融債券從制度框架到產品發行的正式落地。本行去年已完成500億元綠色金融債發行，佔2016年整個中國綠色金融債1550億元的近三分之一。



為確保綠色金融債所募集的資金能够落實到綠色產品和項目上，興業銀行不遺餘力。「本行綠色金融債券在募集資金的投向、項目的篩選與評估程序、資金使用的跟踪管理以及信息披露等方面建立了完善的制度，實現了綠色金融債全流程、規範化的管理，以確保綠色金融債所募集資金真正的用於促進綠色産業的發展。」興業銀行綠色金融部總經理羅施毅表示。



興業銀行早在2012年就建立了綠色金融項目認定標準和作業流程，實現了綠色信貸逐筆的認定，並開展了「可測量、可報告、可核查」的環境效益測算與統計。同時，針對綠色金融債資金的使用，本行建立了專門的綠色金融債管理制度及台賬制度。



儘管在目前的政策規定下，第三方認證並不是評估綠色金融債效果的强制性要求，但興業銀行作為首家綠色金融債發行機構，主動聘請了獨立第三方機構為綠色金融債進行評估和審計，提升債券資金使用的透明度─ 發行前聘請獨立第三方機構進行綠色金融債評估；發行完成後，聘請第三方對已投放的綠色金融債支持產品項目發展及其環境效益影響實施跟踪評估；同時還聘請專業會計師事務所對綠色金融債券募集資金所投放的綠色項目和資產以及募集資金使用情况進行專項審計，保證綠色金融債資金的有效使用和規範管理。



截至2016年三季度末，本行兩期綠色金融債券募集資金共使用204.98億元，所支持的項目實現《綠色債券支持項目目錄》範圍的全覆蓋，包括節能、污染防治、資源節約與循環利用、清潔交通、清潔能源、生態保護和適應氣候變化等六大領域，可實現年節約標準煤74.12萬噸，年减排二氧化碳169.52萬噸，年减排二氧化硫1.38萬噸。



作為國內綠色金融先行者，興業銀行在綠色債券領域還開創了多項第一：承銷發行市場首單綠色PPN、首單綠色長期含權中票、首單引入「綠色投資人」的綠色債券、首單生物質發電綠色債券等。同時本行還與中央結算公司聯合編制中債─ 興業綠色債券指數，並在2017年1月面向市場發佈，多角度反映綠色債券市場走勢，給投資者提供多元化的業績比較基準和投資標的。



據國務院發展研究中心中長期增長課題組測算，2015年至2020年，中國新增的綠色金融需求大體上為每年2萬億元人民幣。市場空間廣闊，金融機構大有可為，而興業銀行已制定了「兩個一萬」的集團中期發展目標─ 到2020年，集團綠色金融融資餘額爭取突破1萬億元，服務綠色金融客戶數（項目數）突破1萬戶。其中，綠色租賃、綠色信托、綠色基金、綠色投資分別達到1千億元；綠色消費、綠色按揭分別達到1百億元。

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