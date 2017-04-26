南亞科首季匯損5.75億 每股賺1.19元中央社 (2017-04-26 15:42)
（中央社記者張建中台北2017年4月26日電）南亞科(2408)第1季匯兌損失新台幣5.75億元，不過，每股純益仍達1.19元，較去年第4季扣除出售華亞科的本業每股純益0.8元，成長達48.4%。
南亞科下午召開法人說明會，公布第1季營運結果；南亞科第1季出貨量減少14.4%，不過，產品平均售價上揚20.1%，帶動季合併營收攀高至122.31億元，季增1.1%。
南亞科毛利率攀高至40.1%，較去年第4季拉升9.1個百分點，儘管受新台幣升值影響，匯兌損失5.75億元，歸屬母公司淨利仍達32.75億元，每股純益1.19元，較去年第4季扣除出售華亞科的本業獲利成長48.8%。
至第1季南亞科每股淨值攀高至35.31元水準。
展望未來，南亞科認為，市場位元成長主要來自製程轉換，供給成長有限，需求方面，消費及車工規市場需求強勁，預期第2季平均銷售單價可望持續走揚。
下半年隨著傳統旺季來臨，需求將高於上半年，南亞科預期，第3季產品價格可望持穩，第4季則待觀察主要記憶體大廠擴產情況而定。
南亞科指出，20奈米已於1月底試產，預計第3季初將小量產出，年底月投片量可達3萬片，2018年上半年將進一步達3.8萬片。
南亞科預期，第2季位元銷售量將成長低個位數百分點，第3季及第4季將持續逐季成長，今年總位元銷售量將僅較去年微幅減少。
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