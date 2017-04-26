台紙公司派強調無私 下屆董事會不支薪中央社 (2017-04-26 15:57)
（中央社記者韋樞台北26日電）台紙董事長許良宇強調，董事應符合志願服務公司、為股東無償奉獻，台紙擬從下屆董事會起刪除董事每月薪酬及出席費，以撙節開支，並確保公司和股東優先的理念。
許良宇指出，從台紙3月13日股東臨時會觀察公司派及簡鴻文的股權差距來看，總經理余美玲為主的公司派明顯占上風，針對董事改選提名也別於簡鴻文作風，除透過董事會提名現任公司實際經營團隊如董事長許良宇、總經理余美玲出任一般董事外，並推舉包括劉宛鑫、陳增雄、倪銘鑫等分別擅長於財務、工廠管理及東南亞市場開發等專業領域的獨立董事名單。
許良宇表示，董事會所提名的5席董事均認同經營團隊希望加強台紙公司治理及責任的理念，期待未來能夠打造台紙的新氣象，無論台紙未來往任何方向轉型發展，經營團隊都將保持下去，以努力提升股東、員工與所有利害關係人權益為首要目標。
他強調，公司派提名的董事和獨董對於公司經營有永續經營的理念和認知，所以打算從6月底股東會結束後，選出新一屆董事會起，全數刪除董事每月薪酬和車馬費。
他透露，一般董監每月薪酬約新台幣2萬元，出席費2000元，但前董事長簡鴻文的薪酬15萬元；台紙每位董監薪酬並不高，形式大於實質意義，但刪除薪酬代表無償為公司奮鬥，這也是目前董事會的心意，無償為公司奉獻。1060426
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