（中央社記者康世人新德里26日專電）由台灣支持的亞洲生產力組織（APO）示範計畫20千瓦太陽能屋頂型發電系統，25日在印度清奈啟用，代表台灣以綠色能源技術支援印度再展新頁。



駐清奈辦事處今天表示，亞洲生產力組織綠色卓越中心與印度清奈安貝卡生產力學院（AIP）能源效率訓練卓越中心（CETEE）合作，找到台灣廣運集團太極能源公司贊助，結合印度當地合作廠商，在CETEE新建大樓屋頂建置20千瓦太陽能系統，做為示範。



出席啟用典禮駐清奈辦事處處長李朝成說，由於AIP是印度國家級工程人才培訓重點，這套太陽能系統將成為CETEE每年培育超過千名能源工程人才的示範教學之用，這是台灣太陽能企業對印度國家產官學研界推動綠色能源應用人才培訓，做出的初步貢獻。



李朝成在啟用典禮上指出，這項太陽能計畫為台印雙方在永續能源和其他方面合作開啟新頁，未來會有更多台商陸續前來考察投資，與印度政府、民間建立更為緊密互利的合作關係。



出席啟用典禮的印度工商部國家生產力局局長阿瓦史迪（Kalpana Awasthi）致詞時表示，期待台印除了在永續能源方面繼續加強合作，有關電子廢棄物回收等台灣強項的部分，也能協助印度。



阿瓦史迪還請李朝成協助提供台灣研議中的電子廢棄物回收管理法草案，讓印度工商部國家生產力局參考台灣作法，促請印度政府制定相關法律，有效管理和回收電子廢棄物。



啟用典禮結束後，廣運集團副董事長盧瑞彥與印度Adept Corporation總經理巴特爾（Bharat Patel）簽署綠色能源合作備忘錄。



另外，台灣凱達國際食品總裁邱德桾也與清奈自由貿易區總經理羅順利（Sunil Rallan）簽署合作備忘錄。



台灣在太陽能產業排名全球第4，也是全球第2大太陽能電池產地，駐清奈辦事處配合政府新南向政策，與中國生產力中心等單位，正向印度推廣台灣太陽能技術，希望協助印度政府推動綠能發展。1060426