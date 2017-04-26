（中央社記者劉得倉曼谷26日專電）經濟部於中華民國駐緬甸代表處設置台灣投資窗口，今天在投資業務處處長王劍平與代表處同仁見證下，掛牌啟動。



為協助台商新南向投資布局，經濟部投資業務處規劃今年在新南向6個國家設置台灣投資窗口，目前已設置印尼、越南、菲律賓、泰國、緬甸等5個投資窗口，積極協助台商。



緬甸台灣投資窗口結合「安侯建業聯合會計師事務所」（KPMG）的資源及能量，共同合作組成服務團隊，並以熟悉緬文及中文的專案經理擔任專責聯繫窗口，提供台商關於在地投資事宜的法律與稅務諮詢，並協助引介或與當地國投資主管機關溝通協調，以掌握在地產業資訊與商機，協助台商布局緬甸。



緬甸資源豐富，被國際視為亞洲最後投資處女地，自2010年對外開放，進行政治與經濟改革，國際投資人接踵而至，2016年投資金額66.49億美元，對外貿易也增長至288.16億美元。在經濟成長推動下，緬甸政府也不斷推出並翻新相關經貿法規，以因應國家發展需要。



依據經濟部投審會統計資料，自1952年至2016年10月，台灣對緬甸投資計有11案、總額1億1585萬美元。但實際台商投資案數及金額遠超過官方統計數字。



貿易方面，自2013年雙方可直接貿易後，2016年台緬貿易總額為2.81億美元，相較2015年貿易總額2.7億美元，成長4.24%，緬甸為台灣第64大貿易夥伴，隨台商投資增加，雙方貿易未來也將有很大成長空間。1060426