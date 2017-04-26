（中央社倫敦26日綜合外電報導）美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）最近推出1款「表面沾有龜裂結塊泥巴」的牛仔褲，1件要價425美元（約新台幣1萬2764元），引發大批網友在社群媒體冷嘲熱諷。



英國廣播公司（BBC）報導，諾斯壯官網寫道，這件牛仔褲象徵「耐穿的美國工作服」，也能展現「勤勞工作的模樣」。



不過，臉書網友毫不買單，紛紛留言砲轟諾斯壯所稱的「刷破」牛仔褲新設計。



有網友寫道：「你在後院或做園藝時滾個幾圈就可以達到相同效果，還不用花那麼多錢。」



官網寫說，穿上這件沾滿泥巴的牛仔褲，「能展現你不怕放下身段，敢弄髒自己」。



美國「探索頻道」（Discovery Channel）實境節目「幹盡苦差事」（Dirty Jobs）主持人麥可羅（MikeRowe）也開砲，形容這款牛仔褲「看起來像幹苦差事的人穿過的褲子」，卻是為「不做那些事的人所設計」。



然而，並非所有網友都酸言酸語，有人在推特說，「買件泥巴牛仔褲有什麼大不了的？」，也有網友寫道：「如果有人能花400美元買件髒牛仔褲，那又怎樣？就去買呀！」



諾斯壯上月強打另一款「膝蓋開窗」牛仔褲，要價95美元（約新台幣2853元），比泥巴褲親民許多。（譯者：中央社周莉芳）1060426