（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會畜牧處處長李春進昨天預估蛋產地價將從每台斤新台幣28.5元跌到25.5元；但今天已跌至22.5元，1週跌6元，跌幅21%，創單週最大跌幅，銷量也減2成，將啟動減產。



彰化12年前發生一次戴奧辛鴨蛋，今年又傳戴奧辛蛋，政府依法公布，展開調查；但是蛋價波動、銷量受挫，蛋農擬提國賠。農委會主委林聰賢表示尊重，但要先啟動補助彰化800蛋雞場驗蛋，讓消費者安心。



相關主管機關衛福部、環保署、農委會昨天第二度聯袂召開記者會。會中李春進說，蛋價由產業界會商，7天報價1次，事件發生前產地價每台斤28.5元，預估會跌到25.5元。不過今天媒體聯訪，他說實際已跌到22.5元。



李春進並說，事件發生約1週來，蛋價跌6元，跌幅2成1，創史上單週跌幅最大；歷年單週第二大跌幅是今年禽流感發生時，2月14日產地價每台斤21.5元，對比事件發生前1天2月13日的25.5元，跌幅15.69%。



但他也說，禽流感發生後的3月1日，蛋價就回到每台斤25.5元，3月15日起為28.5元直到現在。



媒體追問，蛋的產地價每台斤22.5元是否已低於成本價？他強調，這次單週跌幅創新高，銷量也跌 2成，已產銷失衡，所以今天已經跟養雞協會通知要進行換羽減產，透過減產穩定蛋價；其次，農委會也會補助養雞協會舉辦促銷活動。1060426