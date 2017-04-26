【財訊快報李純君報導】在今年第一季繳出每股獲利1.19元好成績的DRAM製造大廠南亞科( 2408 )，預估第二季DRAM報價仍會季增一成內，加上單季位元產出可望季增低個位數百分比，為此，南亞科總經理李培瑛預估，第二季會比第一季好，單季獲利有機會再上揚，而第三季也樂觀。



第二季市況部分，李培瑛提到，目前市場的供需約有1%的缺口，第二季供給部分，即使三星與海力士傳出有微幅增加產出，但整體產出的位元成長主要源自製程轉換，因此總產出的增加有限。至於需求端，則相對穩健。為此，預估第二季DRAM的平均報價可望季增一成內。



李培瑛也坦言，今年第一季DRAM報價上漲二成後，對DRAM製造端來說，現階段的毛利率和營業利益率都已經提升到很不錯的狀態下，因此即使預估第二季DRAM報價上漲幅度不及首季強勁，估計在一成內，對DRAM廠商來說，還是非常好的，尤其將可以進一度提升淨利率，帶動整體獲利繼續上揚。

整體來說，李培瑛認為，今年在市場端和南亞科本身，不論第二季或是第三季，展望都很樂觀，而在DRAM報價部分，第二季和第三季也都很不錯。此外，下半年展望，第三季旺季到來，將有傳統的旺季需求出現，預期平均報價還是有機會走升，至於第四季，則得觀察國際記憶體大廠擴產情況而定，尤其第四季3D NAND的產出將大舉增加，此舉是否會牽動DRAM大廠將資本支出與產能轉向，目前還需要觀察。

李培瑛也補充，今年一年DRAM需求穩健，下半年在旺季效益帶動下，需求會比上半年好。而伺服器市場持續強勁，企業用NB與桌上型PC需求都高於預期，另外高階智慧型手機以高階析度為主流，旗艦機上看8GB，另外第二季持續看好消費性和車工規市場。





